मोटोवर्स 2026 में मचेगा धमाल, लॉस्ट फ्रीक्वेंसीज और फरहान अख्तर करेंगे बड़ा धमाका

संगीत कार्यक्रमों के अलावा, टेक पांडा x केंजानी और लिफाफा जैसे कलाकारों की प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगी। बाइक पसंद करने वालों के लिए भी यहां ढेर सारी चीजें होंगी।

इसमें स्लाइड स्कूल कप इंडिया रेस, प्रतिभागियों की एडवेंचर राइडिंग स्किल्स को परखने वाली एक्टिविटीज और माले लंदन मोटोपोलो चैंपियनशिप शामिल हैं।

अगर आप और रोमांच चाहते हैं, तो गोवा के शानदार नजारों में ग्रुप राइड्स में शामिल हो सकते हैं।

इसके साथ ही, कॉकटेल बनाने के सेशंस, ड्रम सर्कल्स और कैपोएरा, कलारीपयट्टू व MMA सेल्फ-डिफेंस जैसे वर्कशॉप्स में भी हिस्सा लिया जा सकता है।

अगर आप इन सब गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।