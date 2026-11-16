मोटोवर्स 2026 में मचेगा धमाल, लॉस्ट फ्रीक्वेंसीज और फरहान अख्तर करेंगे बड़ा धमाका
रॉयल एनफील्ड मोटोवर्स गोवा में 27 से 29 नवंबर तक होगा। इस साल का कार्यक्रम बहुत शानदार है, जिसमें लॉस्ट फ्रीक्वेंसी मुख्य कलाकार होंगे और फरहान अख्तर 27 नवंबर को अपनी प्रस्तुति देंगे।
यह फेस्टिवल मोटरसाइकिल चलाने के 125 साल पूरे होने का जश्न है, जहां रॉयल एनफील्ड लाइव म्यूजिक और मोटरसाइकिल से जुड़ी तमाम चीजों के साथ इस खास मौके को सेलिब्रेट करेगा।
28 नवंबर को मोटोसोनिक मेन स्टेज पर लॉस्ट फ्रीक्वेंसी की प्रस्तुति होगी, जिसमें कई और बड़े कलाकार भी शामिल होंगे।
क्या होगा खास?
संगीत कार्यक्रमों के अलावा, टेक पांडा x केंजानी और लिफाफा जैसे कलाकारों की प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेंगी। बाइक पसंद करने वालों के लिए भी यहां ढेर सारी चीजें होंगी।
इसमें स्लाइड स्कूल कप इंडिया रेस, प्रतिभागियों की एडवेंचर राइडिंग स्किल्स को परखने वाली एक्टिविटीज और माले लंदन मोटोपोलो चैंपियनशिप शामिल हैं।
अगर आप और रोमांच चाहते हैं, तो गोवा के शानदार नजारों में ग्रुप राइड्स में शामिल हो सकते हैं।
इसके साथ ही, कॉकटेल बनाने के सेशंस, ड्रम सर्कल्स और कैपोएरा, कलारीपयट्टू व MMA सेल्फ-डिफेंस जैसे वर्कशॉप्स में भी हिस्सा लिया जा सकता है।
अगर आप इन सब गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।