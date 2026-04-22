'पति पत्नी और वो 2' का धमाकेदार गाना जारी, 4 कलाकारों की जुगलबंदी लूटने आई दिल

गाना

गुरु रंधावा ने गाने में लगाए सुर

'रूप दी रानी' गाने को पंजाबी गायक गुरु रंधावा ने अपनी जोशीली आवाज दी है। तनिष्क बख्शी ने संगीत दिया है, जबकि इसके बोल इन्दीवर ने लिखे हैं। यह पूरी तरह संगीत-पार्टी वाली वाइब देता है। फिल्म पर बात करें, तो 'पति पत्नी और वो 2' कॉमेडी और खूब सारे ड्रामे से भरपूर होने का वादा करती है। विजय राज भी इसमें महत्वपूर्ण किरदार निभाते दिखेंगे। यह 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।