रोनित रॉय के नाम पर लड़कियों से ठगी, अभिनेता ने पोल खोल दी पुलिस की धमकी

अभिनेता रोनित रॉय के नाम पर लड़कियों से साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है। इस बात की जानकारी खुद रोनित रॉय ने सोशल मीडिया पर दी है। अभिनेता ने ठग के फर्जी नंबर और ईमेल की पोल खोलते हुए फैंस को सावधान रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्होंने ठगी करने वाले को चेतावनी दी है कि अब पुलिस उसके पीछे आ रही है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं।

फर्जीवाड़ा रोनित रॉय के नाम पर मुलाकात के बहाने मांगे जा रहे पैसे रोनित ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उनका नाम लेकर खासकर महिलाओं से संपर्क कर रहा है और अभिनेता के साथ बुकिंग और मुलाकात कराने के लिए पैसों की मांग कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़ी चेतावनी जारी कर लोगों से सावधान रहने और ऐसी घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर इस घोटाले से जुड़ी जानकारियां साझा की हैं, जिसमें जालसाज द्वारा इस्तेमाल की जा रही संपर्क जानकारी भी शामिल है।

धमकी पुलिस तुम्हारे पीछे आ रही है- रोनित रोनित ने लिखा, 'मेरे संज्ञान में आया है कि कोई व्यक्ति मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है और लोगों, खासकर लड़कियों से संपर्क करके पैसे मांग रहा है। ये व्यक्ति मेरे नाम पर बुकिंग लेने की कोशिश कर रहा है। इसमें शामिल नंबर एक जांगी (Zangi) नंबर 3318085685 है। जिस ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ronitroybookings@hotmail.com है। सभी लोग सावधान रहें। जहां तक इस अपराधी की बात है... पुलिस तुम्हारे पीछे आ रही है।'

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स्पष्टीकरण रोनित ने लिखा- मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांगूंगा रोनित ने स्पष्ट किया कि वो कभी सोशल मीडिया या कहीं और किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे और न ही वे किसी भी परिस्थिति में किसी से पैसे मांगेंगे। उन्होंने लिखा, 'कृपया ध्यान दें कि मैं सोशल नेटवर्क या किसी अन्य माध्यम से कभी भी महिलाओं से संपर्क नहीं करूंगा। मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगूंगा। अगर आप सभी का सामना ऐसे किसी व्यक्ति से होता है तो कृपया इसे तुरंत मेरे संज्ञान में लाएं।"