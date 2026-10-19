रोलिंग लॉउड इंडिया 2026 की होने जा रही धमाकेदार वापसी, मुंबई में करण औजला संग अंतरराष्ट्रीय सितारों की होगी धूम
मनोरंजन
12-13 दिसंबर को मुंबई में रोलिंग लॉउड इंडिया की धमाकेदार वापसी हो रही है। इस बार का कार्यक्रम काफी रोमांचक लग रहा है।
पहली बार बर्ना बॉय, मेट्रो बूमिन और स्केप्टा जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गज कलाकार भारत के मंच पर दिखाई देंगे।
करण औजला लगातार दूसरे साल भी हेडलाइनर के तौर पर वापसी कर रहे हैं।
डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर होगा आयोजन
दुनिया भर के मशहूर कलाकारों और स्थानीय पसंदीदा सितारों के एक साथ आने से, इस साल का फेस्टिवल संगीत का एक अनोखा संगम पेश करेगा।
इस फेस्टिवल का आयोजन डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर किया जा रहा है। रोलिंग लॉउड ने भारत के संगीत कैलेंडर में अपनी एक खास पहचान बना ली है और यह एक ऐसा इवेंट बन गया है जिसे लोग देखना नहीं छोड़ना चाहेंगे।