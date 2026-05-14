'गोलमाल 5' के लिए रोहित शेट्टी ने रीक्रिएट किया ये 'आइकॉनिक' दृश्य, देखें वीडियो
क्या है खबर?
रोहित शेट्टी ने आधिकारिक तौर पर 'गोलमाल 5' पर काम शुरू कर दिया है। 'गोलमाल' फ्रैंचाइजी की ऐतिहासिक सफलता के बाद, यह 5वीं कड़ी है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़े छोट-बड़े अपडेट लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। अब शेट्टी ने खुद एक वीडियो के जरिए लोगों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। उन्होंने 20 साल पुरानी फिल्म 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' (2006) का एक 'आइकॉनिक' दृश्य रीक्रिएट किया है
पुरानी यादें
सोशल मीडिया पर आया पुरानी यादों का सैलाब
राेहित ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसे देखकर इंटरनेट पर पुरानी यादों का सैलाब आ गया है। उन्होंने अरशद वारसी और शरमन जोशी वाले चर्चित कार रेसिंग दृश्य को रीक्रिएट किया है। कैप्शन दिया, 'पुरानी यादों में खो गया! जब आपने पहली गोलमाल देखी थी तब आपकी उम्र कितनी थी? हम वादा करते हैं कि आप उन खुशनुमा दिनों को बहुत जल्द फिर से जी सकेंगे... शूटिंग जारी है।' बता दें, 'गोलमाल 5' 2027 में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Filming in progress!🎬#Golmaal5 | 2027 release. 🎭 pic.twitter.com/TMZQPfNHk7— nishant. (@NishantADHolic_) May 14, 2026