रोहित शेट्‌टी ने याद दिलाईं 'गोलमाल' की पुरानी यादें

'गोलमाल 5' के लिए रोहित शेट्‌टी ने रीक्रिएट किया ये 'आइकॉनिक' दृश्य, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 04:52 pm May 14, 202604:52 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी ने आधिकारिक तौर पर 'गोलमाल 5' पर काम शुरू कर दिया है। 'गोलमाल' फ्रैंचाइजी की ऐतिहासिक सफलता के बाद, यह 5वीं कड़ी है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म से जुड़े छोट-बड़े अपडेट लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। अब शेट्‌टी ने खुद एक वीडियो के जरिए लोगों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। उन्होंने 20 साल पुरानी फिल्म 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' (2006) का एक 'आइकॉनिक' दृश्य रीक्रिएट किया है