रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार
क्या है खबर?
फिल्म निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर गोलीबारी मामले में बड़ा अपडेट आया है। मुंबई पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, कई राज्यों में छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। आगे की पूछताछ के लिए सभी आरोपियों को मुंबई लाया जा रहा है। बता दें, गोलबारी मामले में अब तक कुल 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
Firing incident outside Rohit Shetty's house | Six more accused arrested in connection with the firing. They have been arrested from Rajasthan and are being brought to Mumbai: Mumbai Crime Branch— ANI (@ANI) February 16, 2026
A total of 11 people have been arrested so far.
हिरासत
5 आरोपी पहले हुए गिरफ्तार, 17 फरवरी तक हिरासत में
ANI के मुताबिक, गोलीबारी मामले में पहले गिरफ्तार 5 आरोपियों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उन्हें 17 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। ये गिरफ्तारियां 1 फरवरी की घटना के बाद हुई हैं, जब पुलिस ने शेट्टी के घर के बाहर 4 राउंड फायर करने के तुरंत बाद 4 लोग को पकड़ा था, जबकि 5 फरवरी को एक अन्य गिरफ्तार किया गया था।
साजिश
दहशत फैलाने के लिए रची साजिश
अदालत की कार्यवाही के दौरान, क्राइम ब्रांच ने बताया था कि शेट्टी के घर बाहर हुई गोलीबारी की घटना आकस्मिक नहीं थी, बल्कि मुंबई में दहशत फैलाने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। पकड़े गए पांचों आरोपियों में से शुभम लोनकर को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पहचाना गया है। पुलिस ने आरोप लगाया कि उसने ही अन्य आरोपियों को निर्देश दिया था कि उन्हें 'मुंबई में कुछ बड़ा करना है'। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है।