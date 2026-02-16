रोहित शेट्‌टी गोलीबारी मामले में 6 और आरोपी गिरफ्तार

रोहित शेट्‌टी के घर पर गोलीबारी मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार

लेखन ज्योति सिंह 12:15 pm Feb 16, 202612:15 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्‌टी के जुहू स्थित घर के बाहर गोलीबारी मामले में बड़ा अपडेट आया है। मुंबई पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, कई राज्यों में छापेमारी और तलाशी अभियान के बाद आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। आगे की पूछताछ के लिए सभी आरोपियों को मुंबई लाया जा रहा है। बता दें, गोलबारी मामले में अब तक कुल 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।