फायरिंग के बाद रोहित शेट्टी का बड़ा फैसला

रोहित शेट्टी के घर पर एंट्री पूरी तरह बंद, 48 घंटों तक सारे काम रद्द

लेखन नेहा शर्मा 06:44 pm Feb 01, 202606:44 pm

क्या है खबर?

जुहू स्थित आवास 'शेट्टी टावर' पर हुई अंधाधुंध फायरिंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की खौफनाक धमकी के बाद फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा कारणों और पुलिसिया जांच का हवाला देते हुए रोहित ने अगले 2 दिन के लिए अपने सारे काम रद्द कर दिए हैं। उन्होंने अजय देवगन सहित फिल्म इंडस्ट्री के अपने तमाम करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से अपील की है कि वे अगले 48 घंटों तक उनके घर न आएं।