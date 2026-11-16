'गोलमाल 5' में लगेगा कॉमेडी और डांस का तड़का

'गोलमाल 5' में कॉमेडी के साथ लगेगा डांस का तड़का, रोहित शेट्‌टी ने शुरू की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 02:17 pm Nov 16, 202602:17 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी की कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म 'गोलमाल 5' का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। यह इसलिए भी खास होने वाली है, क्योंकि पहली बार अक्षय कुमार इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दर्शकों के पास उन्हें और अजय देवगन को साथ देखने का एक और मौका होगा। वैसे तो फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन खबर है कि कलाकारों की टोली फिर साथ आने वाली है, और वह 2 गानों की शूटिंग करेंगे।