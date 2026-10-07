रोहित रॉय ने 'कचरे का डिब्बा' वाले बयान पर दिया जवाब, कही ये बात
हाल ही में टीवी को 'कचरे का डिब्बा माध्यम' कहने पर रोहित रॉय को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। अब उन्होंने यह साफ किया है कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था।
रोहित ने कहा, "मैं खुद टीवी का ही हिस्सा हूं" और इसके जरिए उन्होंने कंटेंट बनाने वालों (क्रिएटर्स) से अपील की कि वे ऐसा टीवी कंटेंट बनाएं जो समय के साथ आगे बढ़े।
'चुंबक' में रोहित का नीना के साथ रोमांस
अपनी नई फिल्म 'चुंबक' में रोहित एक ऐसे रोमांटिक किरदार में दिख रहे हैं, जिसकी उम्मीद कम ही की गई थी। इसमें उनकी हीरोइन नीना गुप्ता हैं।
यह उनके करियर का एक दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि पहले शो में नीना उनकी मौसी का किरदार निभा चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कॉमेडी शोज कम ही देखने को मिलते हैं।
उन्हें उम्मीद है कि 'चुंबक' दर्शकों के लिए कुछ नया और ताज़ा लाएगी।
रोहित ने कही ये बात
इस पूरे विवाद के बावजूद, रोहित कहते हैं कि बेहतर टीवी कंटेंट के लिए आवाज उठाना उनका मकसद है। वे बताते हैं कि इंडस्ट्री में 30 साल गुजारने के बाद भी वे ठीक वैसा ही कर रहे हैं, जैसा हमेशा से करते आए हैं।