रोहित रॉय ने 'कचरे का डिब्बा' वाले बयान पर दिया जवाब, कही ये बात

अपनी नई फिल्म 'चुंबक' में रोहित एक ऐसे रोमांटिक किरदार में दिख रहे हैं, जिसकी उम्मीद कम ही की गई थी। इसमें उनकी हीरोइन नीना गुप्ता हैं।

यह उनके करियर का एक दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि पहले शो में नीना उनकी मौसी का किरदार निभा चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कॉमेडी शोज कम ही देखने को मिलते हैं।

उन्हें उम्मीद है कि 'चुंबक' दर्शकों के लिए कुछ नया और ताज़ा लाएगी।