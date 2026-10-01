टीवी को 'कचरा' कहना रोहित रॉय को पड़ा महंगा, कनिका माहेश्वरी ने लगाई फटकार
मनोरंजन
रोहित रॉय ने टेलीविजन को 'कचरा माध्यम' बताकर और यह कहकर कि फिल्मी सितारों में टीवी कलाकारों से ज्यादा 'शालीनता, गरिमा और स्टाइल' होती है, एक नया विवाद खड़ा कर दिया।
उनके इन बयानों से कनिका माहेश्वरी खुश नहीं हुईं। उन्होंने रोहित की इन टिप्पणियों को गलत बताया और यह भी कहा कि टीवी कलाकार कितने मेहनती और प्रतिभाशाली होते हैं।
कनिका ने सलमान-शाहरुख के टीवी इस्तेमाल का जिक्र किया
कनिका ने यह भी बताया कि शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े फिल्मी सितारे भी दर्शकों से जुड़ने के लिए टेलीविजन का ही इस्तेमाल करते हैं।
इसके साथ ही, उन्होंने यह बात भी याद दिलाई कि रोहित और उनके भाई रोनित, दोनों ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से ही की थी।
इस बयानबाजी के बाद, मनोरंजन इंडस्ट्री के कई दूसरे लोग भी इस बहस में कूद पड़े हैं, जिससे टीवी के महत्व पर नई बातें शुरू हो गई हैं।