टीवी को 'कचरा' कहना रोहित रॉय को पड़ा महंगा, कनिका माहेश्वरी ने लगाई फटकार

कनिका ने यह भी बताया कि शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े फिल्मी सितारे भी दर्शकों से जुड़ने के लिए टेलीविजन का ही इस्तेमाल करते हैं।

इसके साथ ही, उन्होंने यह बात भी याद दिलाई कि रोहित और उनके भाई रोनित, दोनों ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से ही की थी।

इस बयानबाजी के बाद, मनोरंजन इंडस्ट्री के कई दूसरे लोग भी इस बहस में कूद पड़े हैं, जिससे टीवी के महत्व पर नई बातें शुरू हो गई हैं।