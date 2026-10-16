रोहित रॉय के 'कचरा' वाले बयान पर भड़के अनंत जोशी, बोले- OTT और फिल्मों में भी बनता है घटिया कंटेंट

अभिनेता रोहित रॉय ने भारतीय टेलीविजन को 'कचरा माध्यम' बताया था। अब अभिनेता अनंत जोशी ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टीवी का बचाव किया है। उन्होंने माना कि टेलीविजन में कुछ कमियां हैं, लेकिन इसे पूरी तरह खराब कहना सही नहीं है। जोशी ने बताया कि 'क्या कसूर है अमला का?' जैसे कई शो में काम करने का उनका अनुभव अच्छा रहा है। उन्होंने कहा कि टीवी TRP पर चलता है, लेकिन फिल्मों और OTT पर भी खराब कंटेंट देखने को मिलता है।