रॉबर्ट पैटिनसन ने 'द बैटमैन' के वर्कआउट अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कह दी यह बात मनोरंजन Jun 03, 2026

अभिनेता रॉबर्ट पैटिनसन ने उन अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिनमें कहा जा रहा था कि उन्होंने 'द बैटमैन' फिल्म के लिए कोई वर्कआउट नहीं किया।

दरअसल, एक इंटरव्यू में मजाक में कही गई बात के बाद ये अफवाहें फैलने लगी थीं। अब रॉबर्ट ने खुद इन पर सफाई देते हुए 'GQ' मैगजीन को बताया है कि उन्होंने हर दिन कसरत की थी।

उन्होंने कहा, 'मैंने हर दिन वर्कआउट किया। उसके बाद भी मैं ऐसा ही दिखता हूं, जैसे मैंने कभी कसरत की ही न हो। मैं दिन में 2 बार वर्कआउट करता था, कभी-कभी तो सुबह 3 बजे से ही शुरू कर देता था। असल में, मैंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि कसरत करना कूल नहीं है। मैं तो बस कूल दिखने की कोशिश कर रहा था।'

उन्होंने साफ किया कि वे दिन में 2 बार ट्रेनिंग करते थे और कई बार तो सुबह 3 बजे ही इसे शुरू कर देते थे।