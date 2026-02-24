अभिनेता रॉबर्ट कैराडाइन का निधन

हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट कैराडाइन का निधन, 71 साल की उम्र में ली खुद की जान

हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रॉबर्ट कैराडाइन का निधन हो गया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता के परिवार ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है जिससे सिनेमा जगत में शोक के बादल छा गए हैं। रिपोर्ट में परिवार के हवाले से बताया गया कि रॉबर्ट ने करीब 2 दशक तक बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझने के बाद 71 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली है। अभिनेता के फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।