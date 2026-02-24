हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट कैराडाइन का निधन, 71 साल की उम्र में ली खुद की जान
क्या है खबर?
हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रॉबर्ट कैराडाइन का निधन हो गया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता के परिवार ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है जिससे सिनेमा जगत में शोक के बादल छा गए हैं। रिपोर्ट में परिवार के हवाले से बताया गया कि रॉबर्ट ने करीब 2 दशक तक बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझने के बाद 71 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली है। अभिनेता के फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
बयान
रॉबर्ट कैराडाइन के भाई ने जारी किया बयान
रिपोर्ट के मुताबिक, रॉबर्ट के भाई, अभिनेता कीथ कैराडाइन ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, "बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा कि हमारे प्रिय रॉबर्ट का निधन हो गया। उन्हें खोने से हम विचलित हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ करीब 2 दशकों तक चले उनके साहसी संघर्ष को याद करते हैं। हमें उम्मीद है कि उनकी कहानी मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को दूर कर सकेगी। इस दुखद घड़ी में हम निजता का अनुरोध करते हैं।"
करियर
रॉबर्ट कैराडाइन का फिल्मी करियर
24 मार्च, 1954 को लॉस एंजिल्स में जन्में रॉबर्ट का फिल्मी करियर 5 दशक से लंबा रहा। उन्होंने फिल्म, टीवी और रियलिटी शो के जरिए महत्वपूर्ण किरदार निभाकर घर-घर में लोकप्रियता हासिल की थी। उनकी यादगार फिल्मों में 'कुंग फू', 'द काउबॉयज' और 'बोनान्जा' जैसे नाम शामिल हैं। उन्होंने रियलिटी शो 'रिवेंज ऑफ द नर्ड्स' में भी हिस्सा लिया था। 1980 में, उनकी 2 फिल्में 'द बिग रेड वन' और 'द लॉन्ग राइडर्स' कान फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित हुई थीं।