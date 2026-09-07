रॉब रीनर ने 'द बेयर' के लिए मरणोपरांत एमी पुरस्कार जीतकर रचा इतिहास
रॉब रेनर ने एमी अवॉर्ड्स में एक नया इतिहास रच दिया है। उन्हें FX के सीरियल 'द बेयर' में अपने किरदार के लिए कॉमेडी सीरीज का 'आउटस्टैंडिंग गेस्ट एक्टर' का पुरस्कार मिला है।
यह सम्मान उन्हें दिसंबर 2025 में उनके निधन के ठीक 9 महीने बाद दिया गया। 1995 के बाद, वह पहले ऐसे शख्स हैं, जिन्हें मरणोपरांत एमी अवॉर्ड मिला है।
जब वेंडी मैकलेंडन-कोवे ने उनकी ओर से यह सम्मान ग्रहण किया, तो वहां मौजूद पूरी भीड़ ने एक मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाईं और उनकी कला को सलाम किया।
1978 के बाद से रॉब की पहला अभिनय
रॉब की यह जीत माइकल जे. फॉक्स और ब्रेट गोल्डस्टीन जैसी बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़कर हासिल हुई है। यह 1978 के बाद से उन्हें अभिनय के लिए मिला पहला एमी अवॉर्ड है।
'व्हेन हैरी मेट सैली' और 'द प्रिंसेस ब्राइड' जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन करने वाले रॉब को 2026 के ऑस्कर में 'इन मेमोरियम' सेक्शन में भी याद किया गया था।
अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में भी उन्हें कई नॉमिनेशन मिलते रहे। इनमें 2024 में अल्बर्ट ब्रूक्स की डॉक्यूमेंट्री 'डिफेंडिंग माई लाइफ' में उनके काम के लिए मिले 2 और एमी अवॉर्ड्स भी शामिल हैं।