रॉब रीनर ने 'द बेयर' के लिए मरणोपरांत एमी पुरस्कार जीतकर रचा इतिहास

रॉब की यह जीत माइकल जे. फॉक्स और ब्रेट गोल्डस्टीन जैसी बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़कर हासिल हुई है। यह 1978 के बाद से उन्हें अभिनय के लिए मिला पहला एमी अवॉर्ड है।

'व्हेन हैरी मेट सैली' और 'द प्रिंसेस ब्राइड' जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन करने वाले रॉब को 2026 के ऑस्कर में 'इन मेमोरियम' सेक्शन में भी याद किया गया था।

अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में भी उन्हें कई नॉमिनेशन मिलते रहे। इनमें 2024 में अल्बर्ट ब्रूक्स की डॉक्यूमेंट्री 'डिफेंडिंग माई लाइफ' में उनके काम के लिए मिले 2 और एमी अवॉर्ड्स भी शामिल हैं।