'रोडीज रीबर्थ' में रणविजय सिंह होस्ट बनकर आएंगे नजर, एक नए युग की होगी शुरुआत

रणविजय ने रोडीज को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, 'मेरे लिए रोडीज सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक भावना है।'

टीजर में 3 लाल और 3 पीले हेलमेट दिखने के बाद, फैंस शो में आने वाले बदलावों को लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं।

अभी तक किसी को नहीं पता कि इन हेलमेट का असली मतलब क्या है। सितंबर में दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता और पुणे में ऑडिशन शुरू होंगे (उनकी तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी)।

तो अगर आप कभी रोडीज बनना चाहते थे, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है!