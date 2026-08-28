'रोडीज रीबर्थ' में रणविजय सिंह होस्ट बनकर आएंगे नजर, एक नए युग की होगी शुरुआत
'रोडीज' अपने 21वें सीजन के लिए तैयार है, जिसका नाम अब 'रोडीज रीबर्थ' रखा गया है। इसमें फीनिक्स से प्रेरित एक नया लोगो और ढेर सारी नई चुनौतियों का वादा किया गया है।
सबसे बड़ी खबर यह है कि रणविजय सिंह एक लंबे ब्रेक के बाद होस्ट के तौर पर वापसी कर रहे हैं।
उनकी वापसी से फैंस को वह अंदाज फिर मिलेगा, जिसकी उन्हें शुरुआती दिनों से ही बहुत कमी महसूस हो रही थी।
रणविजय ने 'रोडीज' को बताया एक भावना
रणविजय ने रोडीज को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, 'मेरे लिए रोडीज सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक भावना है।'
टीजर में 3 लाल और 3 पीले हेलमेट दिखने के बाद, फैंस शो में आने वाले बदलावों को लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं।
अभी तक किसी को नहीं पता कि इन हेलमेट का असली मतलब क्या है। सितंबर में दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता और पुणे में ऑडिशन शुरू होंगे (उनकी तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी)।
तो अगर आप कभी रोडीज बनना चाहते थे, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है!