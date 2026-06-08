सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?

मनोरंजन Jun 08, 2026

RJ बालाजी के निर्देशक में बनी सूर्या की एक्शन फिल्म 'करुप्पु' 12 जून से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

इस फिल्म ने सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया भर में 301 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। अब यह फिल्म आपके घरों तक पहुंचने वाली है।

प्राइम वीडियो ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। यह फिल्म 12 जून को रिलीज होगी।