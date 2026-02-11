LOADING...
पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स ने बेचा अपना विशाल म्यूजिक कैटलॉग, 1,800 करोड़ में हुआ सौदा

लेखन नेहा शर्मा
Feb 11, 2026
04:02 pm
क्या है खबर?

पॉप क्वीन ब्रिटनी स्पीयर्स ने संगीत की दुनिया में एक बड़ा धमाका करते हुए अपना विशाल म्यूजिक कैटलॉग 'प्राइमरी वेव' को बेच दिया है। करीब 1,800 करोड़ रुपये की इस ऐतिहासिक डील में उनके करियर के सबसे बड़े हिट्स जैसे 'बेबी वन मोर टाइम' और 'सर्कस' भी शामिल हैं। इस फैसले के साथ ही ब्रिटनी अब उन दिग्गज कलाकारों की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने अपनी संगीत विरासत का सौदा करोड़ों रुपयों में किया है।

डील

करियर का सबसे बड़ा सौदा

2026 में 'प्रिंसेस ऑफ पॉप' ब्रिटनी स्पीयर्स एक नई शुरुआत कर रही हैं। 44 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा व्यावसायिक फैसला लेते हुए अपना म्यूजिक कैटलॉग बेच दिया है। ब्रिटनी ने अपनी पूरी संगीत विरासत (म्यूजिक कैटलॉग) का सौदा स्वतंत्र प्रकाशक प्राइमरी वेव के साथ किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ये सौदा लगभग 1,812 करोड़ रुपये में हुआ है। ये उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय फैसला माना जा रहा है।

मालिक

पॉप क्वीन का सुनहरा सफर अब नई कंपनी के हवाले

ये डील पॉप संस्कृति पर ब्रिटनी के 2 दशकों के राज को दर्शाती है। सोनी म्यूजिक के अनुसार उन्होंने दुनियाभर में करीब 15 करोड़ रिकॉर्ड बेचे हैं। ब्रिटनी के 1999 से 2016 तक का संगीत सफर इस सौदे का हिस्सा है। प्रतिष्ठित म्यूजिक कैटलॉग्स के प्रबंधन के लिए मशहूर 'प्राइमरी वेव' का रिकॉर्ड देख माना जा रहा है कि कंपनी आने वाले कई सालों तक 'स्पीयर्स साउंड' को न केवल सुरक्षित रखेगी, बल्कि उसे नए स्तर पर भी ले जाएगी।"

योजना

संगीत से संन्यास की ओर ब्रिटनी

जनवरी 2024 में ब्रिटनी ने साफ कर दिया था कि वो संगीत इंडस्ट्री में वापसी नहीं करेंगी। उनके इस फैसले से प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा था। उनका आखिरी गाना 2022 में एल्टन जॉन के साथ 'होल्ड मी क्लोजर' था। हालांकि, ब्रिटनी एल्बम रिलीज नहीं कर रहीं, लेकिन दूसरे कलाकारों के लिए ' के पर्दे के पीछे वो गाने जरूर लिख रही हैं। 1,812 करोड़ की म्यूजिक डील को ब्रिटनी के संन्यास की ओर आखिरी कदम माना जा रहा है।

कहानी

कैद में बीता संगीत का सफर

ब्रिटनी ने अपनी किताब 'द वुमन इन मी' में भी जिक्र किया था कि 13 साल तक उनके पिता के कंट्रोल में रहने के दौरान संगीत उनके लिए खुशी के बजाय एक 'काम' बनकर रह गया था, जिससे उनका मन उचट गया। बता दें कि ब्रिटनी ने एक ग्रैमी अवॉर्ड, 6 MTV वीडियो म्यूजिक अवॉर्ड्स और 7 बिलबोर्ड म्यूजिक अवॉर्ड्स जीते हैं। मनोरंजन जगत में उनके योगदान के लिए उनका नाम 'हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम' में भी शामिल है।

