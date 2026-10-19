पहली बार तेलुगु में रितेश देशमुख का धमाका, 'RAPO23' के 1 किमी लंबे एक्शन से हिल जाएगा सिनेमा

इन शुरुआती झलकियों में सबसे खास है फिल्म का एक किलोमीटर लंबा एक्शन सीक्वेंस। इसे केविन मास्टर ने कोरियोग्राफ किया है और थिरुनावुकरसू ने कैमरे में कैद किया है।

एक्शन फिल्मों के दीवानों के लिए यह सीन जरूर कुछ खास होने वाला है। फिल्म की कास्ट अब और भी मजबूत हो गई है क्योंकि संयुक्ता भी इसमें शामिल हो गई हैं।

यह पूरा प्रोजेक्ट कृष्णा पोथिनेनी के 'RAPO सिनेमैटिक्स' बैनर तले बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है।