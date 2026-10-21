रितेश देशमुख ने तेलुगु सिनेमा में रखा कदम, जानिए अभिनेता ने फिल्म के लिए क्यों कहा हां?

कृष्णा पोथिनेनी ने रापो सिनेमैटिक्स के तहत इस फिल्म को बनाया है, जो नियो-नोयर की दुनिया पर आधारित है। फिल्म की कहानी और रितेश के अहम किरदार ने उन्हें काफी प्रभावित किया, जिसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हां कर दी।

वहीं, सामंथा मेनन फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में शामिल हुई हैं। फिल्म की टीम में भी कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे सिनेमैटोग्राफर थिरुनावुकरसू (तिरु), संगीतकार सैम सीएस और एक्शन सीक्वेंस के लिए पीटर हेन व उनकी टीम।

ऐसे में दर्शक फिल्म में शानदार विजुअल्स और जबरदस्त स्टंट्स की उम्मीद कर सकते हैं।