रितेश बत्रा की नई फिल्म से जुड़े सैफ अली खान और विद्या बालन, जानिए क्या है इसका नाम

फिल्म 'द लंचबॉक्स' से मशहूर हुए निर्देशक रितेश ने इतने बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये कलाकार कहानी को एक नई गहराई देते हैं।

सैफ को पटकथा बेहद दिलचस्प लगी है और वे इसकी वैश्विक अपील को लेकर उत्सुक हैं। वहीं, विद्या के लिए रितेश के साथ काम करना एक पुराना सपना था, खासकर उनकी 2013 की समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्म के बाद।

मेलानी और रितेश भी आखिरकार एक ऐसे फिल्मी सपने को पूरा कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने 15 साल पहले मराकेश फिल्म फेस्टिवल में पहली बार चर्चा की थी।