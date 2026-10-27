रितेश बत्रा की नई फिल्म से जुड़े सैफ अली खान और विद्या बालन, जानिए क्या है इसका नाम
रितेश बत्रा की नई फिल्म 'लॉन्ग इयर्स अगो' की शूटिंग मुंबई में शुरू हो गई है।
1991 की पृष्ठभूमि पर बनी यह फैमिली कॉमेडी-ड्रामा फिल्म सैफ अली खान, विद्या बालन और फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी लॉरेंट को एक ऐसे परिवार के रूप में एक साथ लाती है, जो अपनी अनकही भावनाओं से जूझ रहा है।
इस प्रोजेक्ट का निर्माण ज्योति देशपांडे के नेतृत्व में जियो स्टूडियोज कर रहा है।
रितेश और मेलानी ने 15 साल पुराने सपने को किया पूरा
फिल्म 'द लंचबॉक्स' से मशहूर हुए निर्देशक रितेश ने इतने बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये कलाकार कहानी को एक नई गहराई देते हैं।
सैफ को पटकथा बेहद दिलचस्प लगी है और वे इसकी वैश्विक अपील को लेकर उत्सुक हैं। वहीं, विद्या के लिए रितेश के साथ काम करना एक पुराना सपना था, खासकर उनकी 2013 की समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्म के बाद।
मेलानी और रितेश भी आखिरकार एक ऐसे फिल्मी सपने को पूरा कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने 15 साल पहले मराकेश फिल्म फेस्टिवल में पहली बार चर्चा की थी।