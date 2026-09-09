रितेश-जेनेलिया के बेटे राहिल बने 'युवा शिवाजी', कास्टिंग की कहानी कर देगी हैरान

रितेश देशमुख के 10 साल के बेटे राहिल मराठी फिल्म 'राजा शिवाजी' से अपने अभिनय की शुरुआत कर रहे हैं।

इस फिल्म में वे युवा छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म का प्रीमियर 12 सितंबर को रात 8 बजे स्टार गोल्ड पर होगा।

रितेश ने बताया कि राहिल को कास्ट करने में उन्हें शुरुआत में थोड़ी झिझक हुई थी, क्योंकि वे और जेनेलिया आमतौर पर अपने बच्चों को फिल्मों और विज्ञापनों से दूर ही रखते हैं।