'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'राजा शिवाजी' की कमाई में मामूली गिरावट, फिर भी तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 10:14 am May 07, 202610:14 am

क्या है खबर?

रितेश देशमुख की पीरियड ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है। एक हफ्ता पूरा करने जा रही इस फिल्म को हिंदी के साथ मराठी संस्करण में रिलीज किया गया था। इन 6 दिनों के अंदर फिल्म को मराठी दर्शकों से बड़ा फायदा मिलता दिखा है और यही कारण है कि इसने अब तक 6 फिल्मों का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है। रितेश की 'राजा शिवाजी' मराठी सिनेमा की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है।