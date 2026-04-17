'राजा शिवाजी' का पहला गाना जारी, छत्रपति के लुक में खूब जंचे रितेश देशमुख

लेखन ज्योति सिंह 04:54 pm Apr 17, 202604:54 pm

क्या है खबर?

'राजा शिवाजी' एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म है, जिसे बनाने का सपना रितेश देशमुख ने कई साल पहले देखा था। हाल ही में, फिल्म का मराठी, हिंदी और तेलुगु भाषा में टीजर जारी हुआ जिसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। फिल्म में रितेश ने मराठा साम्राज्य के वीर 'छत्रपति शिवाजी' का किरदार निभाया है। इस किरदार में वह खूब जंचे हैं। अब फिल्म से 'राजा शिवाजी' एंथम जारी किया गया है, जो छत्रपति के बल और शौर्य की एक झलक पेश करता है।