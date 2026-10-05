मोहसिन खान की शादी की तस्वीर आई सामने

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के मोहसिन खान ने की शादी, पहली तस्वीर आई सामने

लेखन अंशिका शुक्ला 10:29 am Oct 05, 202610:29 am

क्या है खबर?

टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में कार्तिक की भूमिका से मशहूर हुए अभिनेता मोहसिन खान ने अपनी मंगेतर तमन्ना से शादी कर ली है। कपल ने निजी समारोह में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी की। शादी के बाद मोहसिन ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत तस्वीर साझा की, जिसके बाद फैंस ने उन्हें जमकर बधाइयां दीं। समारोह के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें दोनों साथ डांस करते नजर आए।