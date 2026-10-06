ऋषभ शेट्टी बनेंगे हनुमान, चिदंबरम संग 2 फिल्मों का हुआ बड़ा ऐलान

ऋषभ फिल्म 'जय हनुमान' में भगवान हनुमान का किरदार भी निभाएंगे। इस फिल्म का निर्देशन प्रशांत वर्मा कर रहे हैं और इसमें राणा दग्गुबाती भी अहम भूमिका में नजर आएंगे।

यह फिल्म हनुमान यूनिवर्स का अगला हिस्सा होगी और इसे 2027 में रिलीज करने की तैयारी है। चिदंबरम अपनी अनोखी कहानी कहने के अंदाज के लिए मशहूर हैं, जिसका उदाहरण उनकी फिल्म 'बालन: द बॉय' (बालन: द बॉय) में देखने को मिला था।

ऐसे में फैंस को उनके और ऋषभ के इन आने वाले प्रोजेक्ट्स से कुछ बेहद खास और रोमांचक देखने की उम्मीद है।