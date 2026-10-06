ऋषभ शेट्टी बनेंगे हनुमान, चिदंबरम संग 2 फिल्मों का हुआ बड़ा ऐलान
ऋषभ शेट्टी निर्देशक चिदंबरम के साथ मिलकर 2 आने वाली फिल्मों पर काम करेंगे। उनकी पहली फिल्म एक कन्नड़ स्पोर्ट्स ड्रामा होगी, जिसकी शूटिंग अगले साल से शुरू होगी।
ये उनका साथ में पहला प्रोजेक्ट है। फिल्म की कहानी और इसमें कौन-कौन कलाकार होंगे, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह नई जोड़ी ऋषभ की पिछली फिल्मों से कुछ अलग और नया लेकर आएगी।
ऋषभ 'जय हनुमान' में बनेंगे हनुमान
ऋषभ फिल्म 'जय हनुमान' में भगवान हनुमान का किरदार भी निभाएंगे। इस फिल्म का निर्देशन प्रशांत वर्मा कर रहे हैं और इसमें राणा दग्गुबाती भी अहम भूमिका में नजर आएंगे।
यह फिल्म हनुमान यूनिवर्स का अगला हिस्सा होगी और इसे 2027 में रिलीज करने की तैयारी है। चिदंबरम अपनी अनोखी कहानी कहने के अंदाज के लिए मशहूर हैं, जिसका उदाहरण उनकी फिल्म 'बालन: द बॉय' (बालन: द बॉय) में देखने को मिला था।
ऐसे में फैंस को उनके और ऋषभ के इन आने वाले प्रोजेक्ट्स से कुछ बेहद खास और रोमांचक देखने की उम्मीद है।