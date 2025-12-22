'कांतारा: चैप्टर 1' वाले ऋषभ शेट्टी ने कर ली अगली तैयारी, बोले- 2026 में घोषणा करूंगा
क्या है खबर?
सुपरस्टार अभिनेता ऋषभ शेट्टी के लिए 2025 बेहद शानदार रहा है। उनकी फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' ने दुनियाभर में करीब 850 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया। फिल्म अब अमेजन प्राइम वीडियो पर आ चुकी है। यहां भी लोग इसे बेशुमार प्यार दे रहे हैं। 'कांतारा: चैप्टर 1' जैसी सफल फिल्म ने दर्शकों की उम्मीदें साफी ऊपर पहुंचा दी हैं और लोग ऋषभ की नई परियोजना का इंतजार कर रहे हैं। इसके बारे में अभिनेता ने खुद बात की है।
खुलासा
ऋषभ ने आगामी परियोजना पर बात की
टाइम्स नाउ के मुताबिक, ऋषभ ने अपनी आगामी परियोजना पर बात की। उन्होंने कहा, "मैं शूटिंग तो करूंगा, लेकिन इस बार एक अभिनेता के रूप में, क्योंकि मैं फिल्म का निर्देशन करने के लिए कैमरे के पीछे जाने की योजना नहीं बना रहा हूं।" अभिनेता ने आगे कहा, "मैं अगले साल अपने नए प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट लिखना और प्री-प्रोडक्शन का काम शुरू करूंगा। मैंने अपने प्रशंसकों के लिए कुछ खास योजना बनाई है और 2026 में इसकी बड़ी घोषणा करूंगा।"
फिल्में
इन फिल्मों में नजर आएंगे अभिनेता
ऋषभ ने बताया कि वह फिल्म 'जय हनुमान' में नजर आने वाले हैं जिसका निर्देशन प्रशांत वर्मा कर रहे हैं। इस फिल्म को 2026 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, अभिनेता के पास ऐतिहासिक फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत' है जिसमें उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में देखा जाएगा। यह फिल्म जनवरी, 2027 में रिलीज हो सकती है। प्रशंसकों को उनकी फ्रैंचाइजी फिल्म 'कांतारा: ए लीजेंड- चैप्टर 2' का बेसब्री से इंतजार है।