'राइज एंड फॉल 2': शहजाद पूनावाला बने स्वरा भास्कर के फिटनेस कोच, वर्कआउट वीडियो वायरल

शो में दोनों का रिश्ता अब राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर एक-दूसरे के समर्थन तक पहुंच गया है। यहां तक कि जब स्वरा वर्कआउट के दौरान भी बहस करना चाहती हैं तो शहजाद उन्हें सिर्फ फिटनेस पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। स्वरा ने भी शहजाद के समर्पण की तारीफ की है। उन्होंने कहा, "शहजाद ने मेरी सेहत में बहुत दिलचस्पी ली है। मुझे बहुत अच्छा लगा। शहजाद फिटनेस को लेकर बहुत जुनूनी हैं।" दोनों की बढ़ती दोस्ती अब शो के इस सीजन का खास आकर्षण बन गई है। इससे पता चलता है कि रियलिटी शो में भी अनजाने में अच्छी दोस्ती हो सकती है। 'राइज एंड फॉल 2' के नए एपिसोड हर दोपहर 12 बजे अमेजन MX प्लेयर पर देखे जा सकते हैं।