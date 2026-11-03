'राइज एंड फाॅल 2' को अपने 6 फाइलिस्ट मिले

'राइज एंड फाॅल 2' को मिले अपने 6 फाइनलिस्ट, जानिए किस-किस ने फिनाले में बनाई जगह

लेखन ज्योति सिंह 02:33 pm Nov 03, 202602:33 pm

क्या है खबर?

वीरेंद्र सहवाग का शो 'राइज एंड फाॅल सीजन 2' अपने फिनाले के नजदीक है। बीते एपिसोड में शहजाद पूनवाला ने करण पटेल को तगड़ी शिकस्त देकर 'टिकट टू फिनाले' अपने नाम किया था और सीधे फिनाले में अपनी जगह बना ली थी। हालिया एपिसोड के मुताबिक, शो को अपने 6 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं जो विजेता बनने की दौड़ में एक-दूसरे का सामना करेंगे। बता दें कि शो का फिनाले एपिसोड 4 और 5 नवंबर को शूट होगा।