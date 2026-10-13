'राइज एंड फॉल 2' में सारा गुरपाल का सनसनीखेज खुलासा, गौतम गुलाटी के बर्ताव से याद आया अपमानजनक रिश्ता

यह टकराव नवरात्रि के जश्न के दौरान हुआ, जब कायरा और ऋषभ की दुश्मनी के चलते घर में पहले से ही तनाव का माहौल था।

ऊपर से, शहजाद पूनावाला का राज खत्म हो गया, जिससे सारे गठबंधन और ताकत का संतुलन बिगड़ गया।

सारा के डाइनिंग टेबल पर चढ़ने जैसे नाटकीय दृश्यों के साथ, यह सीजन दिखा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई कंट्रोल पाने के लिए हाथ-पैर मार रहा है।