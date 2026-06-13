ZEE शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स 2026: 'रिहा' बनी सर्वश्रेष्ठ हिंदी शॉर्ट फिल्म; 7,000 फिल्मों को पछाड़कर जीता पुरस्कार

शोषण भरी शादी और ट्रिपल तलाक का दर्द

ये फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी बताती है, जो एक शोषण भरी शादी में फंसी हुई है। उसे तब उम्मीद की एक नई किरण दिखती है, जब उसकी मुलाकात ट्रिपल तलाक से बाहर निकली एक महिला से होती है। ये फिल्म जकिया सोमानी और उनके संगठन को एक सच्ची श्रद्धांजलि देती है, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करता है। जूरी के सदस्य और मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप ने 'रिहा' की जमकर तारीफ की। उन्होंने इसे हर तरह से एकदम शानदार बताया और फिल्म के पीछे की सोच और इसके जज्बे को भी खूब सराहा।