ZEE शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स 2026: 'रिहा' बनी सर्वश्रेष्ठ हिंदी शॉर्ट फिल्म; 7,000 फिल्मों को पछाड़कर जीता पुरस्कार
सामाजिक कार्यकर्ता जकिया सोमानी से प्रेरित हिंदी शॉर्ट फिल्म 'रिहा' ने ZEE शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स 2026 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म- हिंदी का अवॉर्ड जीत लिया है। मुंबई में हुए इस अवॉर्ड समारोह में अरस्तु जकिया की इस फिल्म ने सबका मन मोह लिया। खुद फिल्म बनाना सीखने वाली अरस्तु जकिया की इस फिल्म ने लगभग 7,000 हिंदी एंट्रीज में से अपनी एक खास पहचान बनाई। मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप ने भी उनकी जमकर तारीफ की।
शोषण भरी शादी और ट्रिपल तलाक का दर्द
ये फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी बताती है, जो एक शोषण भरी शादी में फंसी हुई है। उसे तब उम्मीद की एक नई किरण दिखती है, जब उसकी मुलाकात ट्रिपल तलाक से बाहर निकली एक महिला से होती है। ये फिल्म जकिया सोमानी और उनके संगठन को एक सच्ची श्रद्धांजलि देती है, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करता है। जूरी के सदस्य और मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप ने 'रिहा' की जमकर तारीफ की। उन्होंने इसे हर तरह से एकदम शानदार बताया और फिल्म के पीछे की सोच और इसके जज्बे को भी खूब सराहा।