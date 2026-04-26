रिहाना ने अंबानी परिवार के साथ की आरती

रिहाना ने थाली लेकर की भगवान की आरती, अंबानी परिवार के साथ जश्न का वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 07:02 pm Apr 26, 202607:02 pm

क्या है खबर?

अंबानी परिवार के एक कार्यक्रम से पॉप स्टार रिहाना का एक बेहद खास वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पूरी तरह भारतीय रंग में रंगी नजर आ रही हैं। भूरे रंग की मैक्सी ड्रेस पहने रिहाना ने ईशा अंबानी, श्लोका और राधिका मर्चेंट के साथ न केवल जमकर डांस किया, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की आरती भी की। सोशल मीडिया पर ग्लोबल सुपरस्टार का ये 'देसी अवतार' और भक्तिमय अंदाज तेजी से वायरल हो रहा है।