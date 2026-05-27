रिद्धिमा पंडित ने भरतनाट्यम फ्यूजन को लेकर अनन्या पांडे पर कटाक्ष किया

क्या रिद्धिमा पंडित ने अनन्या पांडे के भरतनाट्यम डांस पर कसा तंज? वायरल हुआ पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 01:22 pm May 27, 202601:22 pm

क्या है खबर?

अनन्या पांडे किसी न किसी कारण से हमेशा विवादों का हिस्सा रही हैं। हालिया विवाद उनकी फिल्म 'चांद मेरा दिल' से जुड़ा है, जिससे अभिनेत्री का एक डांस वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अभिनेत्री ने भरतनाट्यम डांस को आधुनिक हिप-हॉप के साथ मिलाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स उनके डांस पर सवाल उठाते हुए उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। इस बीच, रिद्धिमा पंडित ने भी अनन्या के डांस पर प्रतिक्रिया दी है।