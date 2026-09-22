रिद्धि डोगरा का दमदार अभिनय देखना है? OTT पर मौजूद हैं उनकी ये फिल्में-सीरीज

साल 2020 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म 'थेरेपिस्ट' को आप OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर देख सकते हैं। रिद्धि ने 'थेरेपिस्ट' के जरिए अपने अभिनय का एक अलग पहलू दिखाया था। इस फिल्म का लेखन और निर्देशन विशद तिवारी ने किया है।

साल 2021 में आई 'द मैरिड वुमन' में रिधि ने आस्था का किरदार निभाया, जो पहचान, रिश्तों और निजी आजादी से जुड़े सवालों का सामना कर रही थी। इसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं।