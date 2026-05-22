गायक रिकी मार्टिन का UK शो कब और कहां? जानें सारी जानकारी

टिकटों की बिक्री बुधवार से शुरू हो रही है। अगर आप इन शोज में शामिल होना चाहते हैं, तो पहले से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।

आइकन्स के 'पुश द बटन' और 'राउंड राउंड' जैसे क्लासिक हिट्स सुनने को मिलेंगे, साथ ही ऑली अलेक्जेंडर के दो UK नंबर वन एल्बम भी धमाल मचाएंगे।

रिकी की इस शानदार रात में ब्रिटिश पॉप आइकन्स सुगाबेब्स (अपनी ओरिजिनल लाइनअप में) और अभिनेता-गायक ऑली अलेक्जेंडर की भी सितारों वाली चमक देखने को मिलेगी।

जाइल्स ने रिकी की रिकी की तारीफ

हेरिटेज लाइव फेस्टिवल के जाइल्स कूपर ने रिकी को विश्वभर में लैटिन संगीत के बढ़ते प्रभाव का एक नई राह दिखाने वाला बताया है। उन्होंने एक ऐसी पार्टी का वादा किया है, जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे।

सैंड्रिंघम ने 2023 से इन बड़े कार्यक्रमों की मेजबानी करना शुरू किया था। इससे पहले रॉबी विलियम्स और द हू जैसे बड़े कलाकार यहां अपनी परफॉरमेंस दे चुके हैं। ऐसे में इस साल के कलाकारों की सूची वाकई में स्तर को और ऊंचा उठा रही है।