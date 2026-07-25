रिक मोरानिस 27 साल बाद लौटे, डार्क हेलमेट बन 'स्पेसबॉल्स' सीक्वल से मचाई हलचल

सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अभिनेता रिक मोरानिस नजर आए। अपनी फिल्मों में वापसी का प्रचार करने के लिए वे वहां पहुंचे थे।

इस मौके पर उन्होंने अपने मशहूर किरदार डार्क हेलमेट की खास काली टोपी पहन रखी थी, जिसका मकसद 'स्पेसबॉल्स: द न्यू वन' का प्रचार करना था। 1997 के बाद यह उनकी पहली लाइव-एक्शन फिल्म है।

इस वापसी से प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मंच पर उनके साथ जोश गाड, केके पामर, लुईस पुलमैन, डैफने जुनिगा, निर्देशक जोश ग्रीनबॉम और फिल्म के लेखक भी मौजूद थे।