'फूलन' के संघर्ष ने टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में रच दिया ये इतिहास

फिल्म 'फूलन' फूलन की अपनी कहानी पर आधारित है। यह कहानी उनके जीवन के उन 48 घंटों पर केंद्रित है, जब उन्होंने 2,000 हथियारबंद लोगों के सामने हार मानने से इनकार कर दिया था और उनका डटकर मुकाबला किया था।

यह फिल्म 1994 में आई 'बैंडिट क्वीन' की याद दिलाती है, लेकिन इसका मकसद एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करना है।

यह फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। अगर आप ऐसी सच्ची और बेबाक कहानियों को पसंद करते हैं, जो समाज के बंधनों को तोड़ती हैं, तो इस फिल्म को देखना न भूलें।