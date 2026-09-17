'फूलन' के संघर्ष ने टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में रच दिया ये इतिहास
ऋची मेहता की नई फिल्म 'फूलन' ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा दिखाया है। इस फिल्म में मशहूर फूलन देवी का किरदार स्नेहा कुमारी ने निभाया है।
फेस्टिवल में दर्शकों ने फिल्म को खड़े होकर खूब सराहा। अमेजन की यह ओरिजिनल फिल्म 2,000 से ज्यादा दर्शकों ने देखी।
इसमें फूलन की जिंदगी का एक बेहद नाटकीय पल दिखाया गया है, जहां वे 2,000 हमलावरों के सामने मजबूती से खड़ी रहीं।
'फूलन' में दिखाया गया है फूलन का 48 घंटे का संघर्ष
फिल्म 'फूलन' फूलन की अपनी कहानी पर आधारित है। यह कहानी उनके जीवन के उन 48 घंटों पर केंद्रित है, जब उन्होंने 2,000 हथियारबंद लोगों के सामने हार मानने से इनकार कर दिया था और उनका डटकर मुकाबला किया था।
यह फिल्म 1994 में आई 'बैंडिट क्वीन' की याद दिलाती है, लेकिन इसका मकसद एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करना है।
यह फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। अगर आप ऐसी सच्ची और बेबाक कहानियों को पसंद करते हैं, जो समाज के बंधनों को तोड़ती हैं, तो इस फिल्म को देखना न भूलें।