'मैन अबाउट द हाउस' के सितारे रिचर्ड की हुआ निधन, 82 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

अपने मशहूर सिटकॉम किरदारों के अलावा, रिचर्ड ने 'डॉक्टर एट लार्ज' और 'डिक टर्पिन' जैसे कई शो में भी काम किया था।

उनके बेटे जेम्स ने उन्हें 'दयालु स्वभाव का' और 'एक शानदार पिता' बताया। रॉयल वैरायटी के जाइल्स कूपर ने रिचर्ड को 'ब्रिटिश टेलीविजन का एक सच्चा दिग्गज' कहा।

उन्होंने कहा कि उनकी कॉमिक टाइमिंग दर्शकों के चेहरे पर असली खुशी और गर्माहट लाती थी।