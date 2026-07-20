रिचर्ड गेरे-एलेजांद्रा सिल्वा ने स्पेन की वर्ल्ड कप जीत पर किया धमाल

एलेजांद्रा ने परिवार की कई तस्वीरें साझा कीं। एक तस्वीर में रिचर्ड गेरे और जेवियर बार्डेम स्पेन की टी-शर्ट पकड़े हुए नजर आए। उन्होंने हाफ टाइम शो की खास झलकियां भी साझा कीं, जिसमें शकीरा, मैडोना, BTS और जस्टिन बीबर जैसे बड़े सितारे शामिल थे।

एलेजांद्रा ने बताया कि इतने बड़े मंच पर स्पेन को जीतते देखकर उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। गेरे और एलेजांद्रा ने 2018 में शादी की थी।

उन्होंने 2 साल पहले स्पेन जाने का ऐलान किया था। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 उनके साझा बच्चे हैं।