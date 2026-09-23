ऋचा चड्ढा ने बताईं अभिनय से ब्रेक लेने की वजहें, अब 'मुसाफिरी' से बदलेंगी कहानी
'हीरामंडी' में आखिरी बार दिखीं ऋचा चड्ढा ने जुलाई 2024 में अपनी बेटी जुनेरा के जन्म के बाद अभिनय से ब्रेक ले लिया। उन्होंने बताया कि बच्चे को जन्म देने से उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा था।
ऋचा ने कहा, "इसका मेरे शरीर पर बहुत असर हुआ। मुझे आराम करना पड़ा। मुझे विटामिन लेने पड़े। मैं काम नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मेरा बहुत खून बह गया था। सेहतमंद होने में मुझे बहुत समय लगा। मेरा दिमाग भी थका-थका सा रहता था।"
हालांकि, ब्रेक के दौरान भी वे फिल्मों के प्रोडक्शन और एक OTT प्रोजेक्ट के साथ पर्दे के पीछे व्यस्त थीं।
ऋचा बना रही हैं 'मुसाफिरी'
अब ऋचा अभिनय में वापसी करने की तैयारी कर रही हैं। वे 'मुसाफिरी' नाम का एक नॉन-फिक्शन शो लेकर आ रही हैं, जिसे वो खुद लिख, निर्मित और होस्ट कर रही हैं।
अपने पोस्टपार्टम के अनुभव और मुंबई से अपने प्यार से प्रेरणा लेते हुए, ऋचा ने कहा, "लेखन बेहतर होना चाहिए। पुरुषों के अपनी तरह से 'प्रगतिशील महिलाओं' को लिखने से बेहतर है कि महिलाएं खुद महिलाओं के बारे में लिखें। ये तो बस खाली दारू की बोतल पकड़ा देते हैं।"