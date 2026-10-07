ऋचा चड्ढा की 'मुसाफिरी' में दिखेगा मुंबई का अनसुना इतिहास

नई-नई मां बनीं और लंबे समय से मुंबई में रह रहीं ऋचा 'मुसाफिरी' के जरिए शहर के विविध समुदायों को दिखा रही हैं।

इनमें बोहरी मुस्लिम से लेकर पारसी तक शामिल हैं। वह यहां की जबरदस्त काम करने की संस्कृति और रात के जीवन को भी सामने ला रही हैं।

असल में इसकी शुरुआत एक किताब पर रिसर्च के तौर पर हुई थी, जो अब एक साप्ताहिक यूट्यूब सीरीज बन गई है। यह सीरीज मुंबई की असली ऊर्जा को तो दिखाती ही है।

साथ ही सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) और शहर की जिंदगी को आगे बढ़ाने वाली बातों पर भी गौर करती है।