ऋचा चड्ढा की 'मुसाफिरी' में दिखेगा मुंबई का अनसुना इतिहास
ऋचा चड्ढा अपना शो 'मुसाफिरी' लेकर आई हैं। यह शो मुंबई के उन पहलुओं को दिखाता है, जिनके बारे में लोग कम जानते हैं।
इसमें बताया जाएगा कि ग्लोबल बैंकिंग में मुंबई की हैरान करने वाली क्या भूमिका रही है और कैसे अमेरिकी गृहयुद्ध के समय कपास की वजह से इस शहर की किस्मत चमक गई थी।
यह सीरीज आम पर्यटन स्थलों से हटकर, नए नजरिए से बताएगी कि मुंबई इतना बड़ा व्यापारिक केंद्र कैसे बन गया।
'मुसाफिरी' में ऋचा ने मुंबई के समुदायों पर डाला प्रकाश
नई-नई मां बनीं और लंबे समय से मुंबई में रह रहीं ऋचा 'मुसाफिरी' के जरिए शहर के विविध समुदायों को दिखा रही हैं।
इनमें बोहरी मुस्लिम से लेकर पारसी तक शामिल हैं। वह यहां की जबरदस्त काम करने की संस्कृति और रात के जीवन को भी सामने ला रही हैं।
असल में इसकी शुरुआत एक किताब पर रिसर्च के तौर पर हुई थी, जो अब एक साप्ताहिक यूट्यूब सीरीज बन गई है। यह सीरीज मुंबई की असली ऊर्जा को तो दिखाती ही है।
साथ ही सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) और शहर की जिंदगी को आगे बढ़ाने वाली बातों पर भी गौर करती है।