क्या होगी ऋचा चड्ढा की 'मुसाफिरी' की कहानी? अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा

दरअसल, 'मुसाफिरी' सिर्फ मुंबई घूमने-फिरने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद शहर की संस्कृति को और गहराई से समझना है।

इस शो में शहर में हुए अनोखे बदलावों को भी दिखाया गया है। इतना ही नहीं, इसमें एक रिटायर्ड शिक्षाविद के साथ इतिहास की सैर भी शामिल है।

ऋचा को उम्मीद है कि इस शो को देखकर लोग उत्सुक होंगे, खुद शहर को गहराई से जानेंगे और मुंबई के पुराने समय से अपना जुड़ाव महसूस करेंगे।