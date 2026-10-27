क्या होगी ऋचा चड्ढा की 'मुसाफिरी' की कहानी? अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा
मनोरंजन
ऋचा चड्ढा की पहली नॉन-फिक्शन सीरीज 'मुसाफिरी' मुंबई की उन कहानियों और जगहों को दिखाती है, जिनके बारे में लोग कम जानते हैं।
खुद एक लावारिस लाइटहाउस की खोज करने के बाद, उन्होंने जानबूझकर इस सीरीज में कुछ जगहों को गुप्त रखा है।
इस पर ऋचा का कहना है, "कुछ चीजें जो छिपे हुए हीरे-जवाहरात जैसी हैं, उन्हें छिपा हुआ ही रहना चाहिए।"
'मुसाफिरी' दिखाती है मुंबई के सांस्कृतिक बदलावों को
दरअसल, 'मुसाफिरी' सिर्फ मुंबई घूमने-फिरने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद शहर की संस्कृति को और गहराई से समझना है।
इस शो में शहर में हुए अनोखे बदलावों को भी दिखाया गया है। इतना ही नहीं, इसमें एक रिटायर्ड शिक्षाविद के साथ इतिहास की सैर भी शामिल है।
ऋचा को उम्मीद है कि इस शो को देखकर लोग उत्सुक होंगे, खुद शहर को गहराई से जानेंगे और मुंबई के पुराने समय से अपना जुड़ाव महसूस करेंगे।