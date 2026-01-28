अली फजल-ऋचा चड्ढा सच की दुनिया से कराएंगे रूबरू, नई सीरीज पर लगी मुहर
क्या है खबर?
अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने पति अली फजल के साथ 2024 में फिल्म निर्माता के क्षेत्र में कदम रखा था। शुचि तलाती द्वार निर्देशित उनकी फिल्म 'गर्ल्स विल बी गर्ल्स' को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी जो अब अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। बॉलीवुड की यह जोड़ी अब एक और कहानी को दुनिया के सामने परोसने के लिए तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी सीरीज एक गैर-काल्पनिक कहानी पर आधारित होगी।
कहानी
इतिहास और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों पर आधारित होगी कहानी
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, ऋचा और अली की जोड़ी देश के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों पर आधारित एक नॉन-फिक्शन कहानी लेकर आ रही है। इस बारे में बात करते हुए सूत्र ने कहा, "ये सीरीज दैनिक दिनचर्या की कहानियां, स्थानीय इतिहास और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों पर केंद्रित होगी। इसके जरिए देश का एक व्यापक दृष्टिकोण सामने आएगा।" मुंबई के कुछ हिस्साें मे शूटिंग हो चुकी है। जल्द ही टीम अन्य शहरों और कस्बों की ओर रुख करेगी।
प्रतिक्रिया
ऋचा ने सीरीज को लेकर दी प्रतिक्रिया
ऋचा ने बिना शीर्षक वाली सीरीज के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया लेकिन कहा, "मेरा मानना है कि कहानियां हर जगह मौजूद हैं। लोगों, जगहों और संस्कृतियों में जिन्हें समझने के लिए हमने कभी समय नहीं निकाला। इस सीरीज के जरिए मैं जिज्ञासा और दया के साथ उस दुनिया काे खोजना चाहती हूं।" अभिनेत्री ने आगे बताया कि वह इस सीरीज के साथ आगे बढ़ने और असल कहानियों को जीवंत करने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं।