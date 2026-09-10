रिया चक्रवर्ती पर TVF का दांव, जॉम्बी फिल्म 'कॉलेज फेस्ट' में दिया सबसे बड़ा मौका

रिया चक्रवर्ती पर TVF का दांव, जॉम्बी फिल्म 'कॉलेज फेस्ट' में दिया सबसे बड़ा मौका
क्या है खबर?
रिया चक्रवर्ती ने 'द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2' का हिस्सा बनकर खूब चर्चा बटोरी। अब वह अपनी अगली परियोजना को लेकर चर्चा में हैं, जिसका निर्माण द वायरल फीवर (TVF) कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह एक जॉम्बी फिल्म है, जिसे 'कॉलेज फेस्ट' नाम दिया गया है। इसमें रिया मुख्य किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि फिल्म में उनके साथ पुरव झा होंगे, जो 'द ट्रेटर्स इंडिया' के पहले सीजन का हिस्सा थे।
शूटिंग
'कॉलेज फेस्ट' में रिया और पुरव को एक साथ कास्ट किया गया
वैरायटी इंडिया के मुताबिक, रिया और पुरव 'कॉलेज फेस्ट' में मुख्य किरदार निभाते दिखेंगे।
परियोजना पर बात करते हुए एक सूत्र ने कहा, "रिया और पुरव को 'कॉलेज फेस्ट' में कास्ट किया गया है। यह TVF द्वारा निर्मित एक जॉम्बी फिल्म है और दोनों अभिनेताओं ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है। यह प्रोजेक्ट कॉलेज के माहौल को जॉम्बी शैली के साथ जोड़ता है, जिससे यह आम कैंपस कहानियों से हटकर एक दिलचस्प फिल्म बन जाती है।"
कहानी
कॉलेज की जिंदगी पर आधारित होगी फिल्म
'कॉलेज फेस्ट' TVF की युवा-केंद्रित कहानियों की बढ़ती वेब सीरीज में एक और परियोजना है, जो कॉलेज के परिचित परिवेश में अलौकिक मोड़ लाती है।
कहानी कॉलेज छात्रों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक रहस्यमय संक्रमण के कारण जॉम्बी बन जाते हैं और उन्हें अपने कार्यों के परिणाम से जूझना पड़ता है।
मशहूर यूट्यूबर आशीष चंचलानी भी इस परियोजना का हिस्सा होंगे।
फिलहाल, फिल्म के बारे में अन्य विवरण और इसकी रिलीज तारीख का खुलासा अभी नहीं किया गया है।