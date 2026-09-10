रिया चक्रवर्ती पर TVF का दांव, जॉम्बी फिल्म 'कॉलेज फेस्ट' में दिया सबसे बड़ा मौका

वैरायटी इंडिया के मुताबिक, रिया और पुरव 'कॉलेज फेस्ट' में मुख्य किरदार निभाते दिखेंगे।

परियोजना पर बात करते हुए एक सूत्र ने कहा, "रिया और पुरव को 'कॉलेज फेस्ट' में कास्ट किया गया है। यह TVF द्वारा निर्मित एक जॉम्बी फिल्म है और दोनों अभिनेताओं ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है। यह प्रोजेक्ट कॉलेज के माहौल को जॉम्बी शैली के साथ जोड़ता है, जिससे यह आम कैंपस कहानियों से हटकर एक दिलचस्प फिल्म बन जाती है।"