रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया से बनाई दूरी, बताया क्यों लिया ब्रेक

वेब सीरीज 'फैमिली बिजनेस' में नजर आने वाली हैं रिया

हालांकि, रिया ने ये नहीं बताया है कि वो सोशल मीडिया पर कब वापसी करेंगी, लेकिन इस ब्रेक के दौरान रिया अपने निजी अनुभवों पर ध्यान दे रही हैं। इसके अलावा वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'फैमिली बिजनेस' के साथ 7 साल बाद वापसी करने की तैयारी में हैं। इस सीरीज में उनके साथ अनिल कपूर और विजय वर्मा भी दिखाई देंगे। ये उनके लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि उन्होंने इस अंतराल को भावनात्मक रूप से काफी मुश्किल भरा दौर बताया था।