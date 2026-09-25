'रेजिडेंट ईविल' का भारत में तूफान, पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर 17.2 करोड़ का किया धमाका
हॉरर फिल्म 'रेजिडेंट ईविल' ने भारत में अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है।
25 सितंबर तक फिल्म ने 17.2 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म के पेड प्रीव्यूज से 50 लाख आए थे और दूसरे व तीसरे दिन इसकी कमाई 4.10 करोड़ तक पहुंच गई थी।
उम्मीद है कि दर्शकों के बीच अच्छी मौखिक प्रतिक्रिया की बदौलत फिल्म की कमाई आगे भी जारी रहेगी।
'रेजिडेंट ईविल' की क्या है कहानी?
यह फिल्म इस बात को साबित करती है कि अंतरराष्ट्रीय हॉरर फिल्में भारत में दर्शकों के बीच कितनी पॉपुलर हो रही हैं।
इससे पहले 'ऑब्सेशन' और 'ली क्रोनिन की द ममी' जैसी फिल्मों ने भारत में अच्छा कारोबार किया था, जिसने इसकी कामयाबी की राह आसान की।
जैक क्रेगर के निर्देशन में बनी 'रेजिडेंट ईविल' की कहानी ब्रायन नाम के एक मेडिकल कूरियर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रैकून सिटी (जो 'रेजिडेंट ईविल 2' पर आधारित है) में एक खतरनाक वायरस के प्रकोप में फंस जाता है।
ऑस्टिन एब्राम्स, जैक चेरी और काली रीस जैसे सितारों से सजी यह दूसरी रीबूट फिल्म क्लासिक हॉरर और सर्वाइवल ड्रामा का शानदार मेल है।
भारतीय दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंद आ रही है, जो आजकल हॉलीवुड की डरावनी फिल्मों के दीवाने हैं।