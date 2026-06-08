अक्षय कुमार का ‘वेलकम टू द जंगल’ में बड़ा दांव, फिल्म की 72% IPR कमाई में हिस्सेदारी
खबर है कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए अपनी तय फीस कम करके मुनाफे में हिस्सेदारी का सौदा किया है।
उन्होंने सिर्फ अग्रिम फीस लेने के अपने पुराने तरीके को छोड़कर मुनाफे में हिस्सा लेने का रास्ता चुना है। इस सौदे के तहत, उन्हें फिल्म की IPR कमाई का 72 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, जबकि बाकी का 28 प्रतिशत हिस्सा निर्माता को जाएगा।
बॉलीवुड के बड़े सितारों के बीच ऐसे समझौते आम हैं और यह दिखाता है कि अक्षय को अपनी इस फिल्म की कामयाबी पर कितना भरोसा है।
'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज के पहले कमाए इतने करोड़
26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही 'वेलकम टू द जंगल' ने OTT, सैटेलाइट और ऑडियो राइट्स के जरिए 120 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
अक्षय के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर और जैकलीन फर्नांडीज जैसे चहेते कलाकार इस फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म में दिखेंगे।
इस फ्रैंचाइजी की पिछली फिल्मों की शानदार सफलता को देखते हुए उम्मीद है कि यह फिल्म भी दर्शकों को खूब पसंद आएगी।