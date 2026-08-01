रेणुका शहाणे का बड़ा ऐलान, पति आशुतोष राणा के साथ करेंगी अगला प्रोजेक्ट

रेणुका शहाणे का मानना है कि बेहतरीन रचनात्मकता के लिए बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। उनका साफ कहना है, "पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे ऐसे समझिए।"

भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे हॉरर फिल्मों में भी हाथ आजमाना चाहती हैं। खास बात ये है कि हॉरर फिल्म बनाने का यह आइडिया उन्हें अपने बड़े बेटे से मिला है, जिसे डरावनी कहानियां बेहद पसंद हैं।