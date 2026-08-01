रेणुका शहाणे का बड़ा ऐलान, पति आशुतोष राणा के साथ करेंगी अगला प्रोजेक्ट
मनोरंजन
अभिनेत्री और निर्देशक रेणुका शहाणे अपनी अगली ब्लैक कॉमेडी फिल्म में अपने पति आशुतोष राणा को निर्देशित करने जा रही हैं। वो इस फिल्म की कहानी पर पिछले कई सालों से काम कर रही हैं और आशुतोष के साथ दोबारा काम करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हाल ही में अपनी मराठी वेब सीरीज 'आगा आई आहू आई' की सफलता के बाद रेणुका ने साफ किया है कि उनका अगला प्रोजेक्ट यही फिल्म होगी।
कम बजट में काम करना चाहती हैं रेणुका
रेणुका शहाणे का मानना है कि बेहतरीन रचनात्मकता के लिए बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। उनका साफ कहना है, "पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे ऐसे समझिए।"
भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे हॉरर फिल्मों में भी हाथ आजमाना चाहती हैं। खास बात ये है कि हॉरर फिल्म बनाने का यह आइडिया उन्हें अपने बड़े बेटे से मिला है, जिसे डरावनी कहानियां बेहद पसंद हैं।