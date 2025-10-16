LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19': वीकेंड का वार पर आया ताजा अपडेट, इस हफ्ते नजर आएंगे ये मेहमान
'बिग बॉस 19': वीकेंड का वार पर आया ताजा अपडेट, इस हफ्ते नजर आएंगे ये मेहमान
'बिग बॉस 19': वीकेंड का वार पर अपडेट (तस्वीर: एक्स/@jiohotstarreality)

'बिग बॉस 19': वीकेंड का वार पर आया ताजा अपडेट, इस हफ्ते नजर आएंगे ये मेहमान

लेखन ज्योति सिंह
Oct 16, 2025
03:57 pm
क्या है खबर?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बाॅस 19' दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी मालती चाहर के घर में आने के बाद से गेम और रोमांचक हो गया है। इस बीच वीकेंड का वार की शूटिंग और आने वाले मेहमान को लेकर ताजा अपडेट आ गया है। जाहिर है कि बिग बॉस के प्रशंसकों को वीकेंड का वार का बेसब्री से इंतजार रहता है। अपडेट है कि ये एपिसोड शायद एक दिन पहले टेलीकास्ट हो जाए।

शूटिंग

सलमान एक दिन पहले कर रहे शो की शूटिंग

बिग बॉस खबरी की रिपोर्ट के मुताबिक, दावा किया जा रहा है कि होस्ट सलमान वीकेंड का वार की शूटिंग 16 अक्टूबर को करेंगे। देखा जाए तो ये शूट हर शुक्रवार को होता है, लेकिन इस बार एक दिन पहले किया जा रहा है। मेकर्स ने शूटिंग में बदलाव क्यों किया, इसके पीछे की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। अपडेट ये भी है कि इस कारण 'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार 17 अक्टूबर को टेलीकास्ट हो सकता है।

मेहमान

वीकेंड का वार में नजर आएंगे ये मेहमान

वीकेंड का वार में कोई न कोई सितारा आता ही है। पिछले हफ्ते कॉमेडियन रवि गुप्ता और जेमी लीवर आए थे। ताजा अपडेट है कि इस हफ्ते मशहूर गायक शान और जैस्मीन सैंडलस मेहमान बनकर शो में आएंगे। इसके अलावा आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी आगामी फिल्म 'थाम्मा' प्रमोट करने आएंगे। बता दें कि पिछले हफ्ते 'बिग बॉस 19' से जीशान कादरी बाहर हुए थे। इस हफ्ते गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, नीलम गिरी और मालती चाहर नॉमिनेट हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट