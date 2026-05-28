'कैरी ऑन जट्टा 4' की रिलीज पर संकट, फिल्म रोकने बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा रिलायंस

कानूनी संकट रिलीज से पहले 'कैरी ऑन जट्टा 4' पर कानूनी तलवार आने वाली पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' अपनी रिलीज से पहले ही बड़े कानूनी पचड़े में फंस गई है। 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये पूरा मामला रिलायंस इंडस्ट्रीज, पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल लिमिटेड और हम्बल मोशन पिक्चर्स के बीच एक त्रिपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवाद के कारण खड़ा हुआ है।

लड़ाई कोर्टरूम में भिड़े रिलायंस और फिल्म के निर्माता बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, रिलायंस ने फिल्म के राइट्स और रिलीज को लेकर कोर्ट से तत्काल सुरक्षा और राहत की मांग की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जज ने रिलायंस को अपनी शिकायत में कुछ प्रक्रियात्मक कमियों को सुधारने की अनुमति दी है, साथ ही कंपनी को उचित राहत के लिए वैकेशन कोर्ट जाने की छूट भी दे दी है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने इस कानूनी मामले की वैधता पर कड़े सवाल उठाए और आपत्ति जताई।

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तीखी बहस कोर्ट में रिलायंस की मांग पर निर्माताओं का पलटवार कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। रिलायंस के वकील ने मांग उठाई कि फिल्म पर यथास्थिति लागू की जाए, ताकि निर्माता इसके अधिकार किसी और को न बेच सकें, वहीं पैनोरमा स्टूडियोज के वकील ने इसका विरोध कर कहा कि रिलायंस के कोर्ट आने से पहले ही थर्ड-पार्टी डील हो चुकी है। फिल्म की रिलीज तारीख तय हो चुकी है, ऐसे में ये कानूनी जंग तय करेगी कि 'कैरी ऑन जट्टा 4' समय पर आएगी या नहीं।

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