टाइगर श्रॉफ कार गोलीबारी: आरोपी की मां का बड़ा खुलासा- 2 लाख की नौकरी का झांसा देकर फंसाया

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोली चलाने के आरोप में पकड़े गए रेहान के बारे में उसकी मां ने एक बड़ा दावा किया है।

मां का कहना है, "उसे फंसाया गया था। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। किसी ने उसे यहां से ले जाकर वहां फंसा दिया।"

मां ने बताया कि रेहान ने कुछ महीने पहले गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी। वह गुरुग्राम में वेल्डिंग का काम सीख रहा था, तभी बिहार के एक व्यक्ति ने उसे अपने भाई के पास नौकरी दिलाने का झांसा दिया।

उस व्यक्ति ने रेहान से कहा कि वह महीने के 2 लाख रुपये तक कमा सकेगा, लेकिन रेहान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे एक ऐसे अपराध में फंसाया जा रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।